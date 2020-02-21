Суд разрешил вырубку леса для строительства первого в Европе завода Tesla

Решение высшего административного суда Берлина и Бранденбурга принято 20 февраля является окончательным и обжалованию не подлежит, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

Как сообщалось, на днях тот же суд распорядился временно приостановить расчистку участка. Теперь он отклонил жалобу активистов экологического союза "Зеленая лига".

В частности, судьи не обнаружили нарушений в том, что власти региона позволили подготовительные строительные работы.

Вырубка леса в Германии запрещена в период гнездования птиц, который начинается 1 марта и длится до осени, поэтому лесозаготовительная техника прибыла на участок в середине февраля и приступила к работе.

Завод Tesla вблизи Берлина в федеральной земле Бранденбург должен заработать с лета 2021 года. Ожидается, что ежегодно там будут выпускать 150 тысяч электромобилей Tesla Model 3 и Model Y. В перспективе объем производства должен вырасти до 500 тыс. единиц в год.