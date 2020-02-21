Поезд Киев-Москва оказался самым прибыльным в 2019 году

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба компании, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, на данном направлении было предложено 339 414 мест, из которых реализовали 253 530.

На втором месте среди международных направлений по прибыльности оказался поезд Кривой Рог-Москва с показателем 95,7 млн грн (из предложенных 173 050 мест реализовано 141 708), на третьем - Одесса-Москва с 54,9 млн грн (из 140 518 мест реализовано 116 146), на четвертом - Одесса-Перемышль с 22,2 млн грн (из 106 392 мест реализовано 80 298), на пятом - Киев-Санкт-Петербург" с 16 млн грн (из 57 432 мест реализовано 33 081).

При этом самыми убыточными были признаны направления Хмельницкий-Москва с убытком 4,5 млн грн (из 91 767 продано 54 656) и Львов-Перемышль с 3 млн грн (из 30 816 продано 15 580).

В свою очередь лидером среди внутренних направлений по прибыльности стал поезд Киев-Одесса с показателем прибыли 74,5 млн грн (из 427 104 реализовано 387 177).

Второе место занял поезд Киев-Львов с 56 млн грн (из 392 582 реализовано 333 313), третье - Днепр-Киев с 55,7 млн грн (из 407 996 реализовано 383 520), четвертое - Харько-Киев с 47,4 млн грн (из 385 362 реализовано 325 237), пятое - Киев-Запорожье с 33,7 млн грн (из 220 712 реализовано 197 065).

Самым убыточным в прошлом году оказался внутренний поезд Львов-Бахмут с убытком 275,5 млн грн (из 416 828 продано 367 711), на втором месте - Ужгород-Лисичанск с 260,3 млн грн (из 459 622 реализовано 457 167), на третьем - Мариуполь-Львов с 217,1 млн грн (из 449 994 продано 422 265), на четвертом - Ивано-Франковск-Николаев с 209,1 млн грн (из 429 437 продано 396 589), на пятом - Киев-Рахов с 189,6 млн грн (из 548 456 продано 502 835).

В целом по итогам работы 2019 года от пассажирских перевозок на дальнем сообщении ожидаемый ущерб составляет 6,5 млрд грн.