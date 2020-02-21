"Укрзализныця" введет новую модель аукционов на использование грузовых вагонов

Об этом сообщает пресс-служба железнодорожной компании, передает БизнесЦензор.

"Это значит, что цена за пользование вагонами во время аукциона может не только увеличиваться, но и уменьшаться. Такое решение было принято, чтобы оперативно реагировать на колебания рынка и спроса", – отмечается в сообщении.

В компании ожидают, что первые аукционы по новому механизму могут быть проведены в течение ближайших 1-2 недель.

"На рынке перевозок железнодорожным транспортом существуют значительные сезонные колебания, которые приводят к различным факторам влияния на деятельность компании, одним из которых является снижение спроса на вагоны "Укрзализныци". Вторая причина падения спроса на вагоны "Укрзализныци" – увеличение предложений от владельцев частного парка вагонов и их гибкость в ценообразовании", – пояснил директор по развитию бизнеса "Укрзализныци" Андрей Рязанцев.

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В компании уточнили, что условием снижения цены является обязательное проведение всех торгов исключительно через "ProZorro.Продаж"и, что станет еще одним шагом к внедрению распределения всего парка "Укрзализныци" через эту площадку.

В течение следующей недели в "Укрзализныце" планируют провести встречи с представителями профильных ассоциаций и участниками рынка, чтобы представить новый продукт, который разработан совместно со специалистами "ProZorro.Продажи".

Как сообщалось, в январе АО "Укрзализныця" планировала реализовать через систему "ProZorro.Продажи" услугу по перевозке грузов в почти 30 тыс. грузовых вагонов.