Власти России отцепили вагон поезда Киев-Москва из-за гражданки Китая с температурой

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, пассажирку с признаками заболевания обнаружили российские пограничники на железнодорожной станции "Суземка" (РФ), передает БизнесЦензор.

"С целью исключения подозрения на коронавирус, вагон поезда, в котором путешествовала китаянка, было отцеплен на станции "Брянск". Основной состав поезда прибыл в конечный пункт назначения – г. Москва", – сказано в сообщении.

В свою очередь Государственная пограничная служба Украины получила информацию, что в Брянске пассажиров вагона поезда "Киев-Москва" оставили на карантин из-за гражданки Китая с высокой температурой.

По данным пограничной службы, гражданка Китая действительно направлялась в Россию этим поездом и пересекла украинскую границу 20 февраля.

"Во время пограничного оформления и общения с ней пограничники Сумского отряда сообщили ее об ограничении пропуска граждан Китая смежной стороной, однако женщина решила продолжить свою поездку. Кроме того, военнослужащие интересовались состоянием ее здоровья, на что получили ответ в отсутствии его ухудшения. По внешним признакам больной женщина также не выглядела", – подчеркивается в сообщении.

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В ведомстве уточнили, что иностранка на днях прибыла в Украину из Минска самолетом и во время прохождения контроля на границе ее состояние здоровья беспокойства не вызвало.

"От российской стороны пока известно, что гражданка КНР возвращаться на территорию Украины не будет в связи с тем, что она размещена и находится в одном из медучреждений. Кроме того, по имеющейся информации вагон с другими пассажирами, которые в нем находились, находится в обсервации, однако не известно, где именно", – констатируют в Госпогранслужбе.

В вагоне во время контроля, кроме гражданки Китая, находились еще 21 человек. Из них 13 граждан Украины, в том числе 2 проводника, 6 граждан РФ и по одному гражданину из Узбекистана и Канады.

"В настоящее время Государственной пограничной службой Украины совместно с МИД, Минздравом и Мининфраструктуры проводится вся необходимая работа, чтобы установить все детали этой ситуации, личности людей, находившихся в вагоне, и где они сейчас находятся", – сказано в сообщении.

Отметим, с 20 февраля Россия в связи со вспышкой коронавируса запретила въезд на свою территорию всем гражданам Китая, в том числе туристам, студентам, предпринимателям и рабочим.