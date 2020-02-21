Минэкоэнерго повысило оценку дефицита средств для выплат по "зеленому тарифу" до 17 миллиардов

Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В настоящее время мы оцениваем дефицит "Гарантированного покупателя" на уровне 17 млрд грн, это уже не 8 млрд грн. При всем желании сохранить инвестиционный климат, и сбалансировать систему, мы должны четко понимать, какие вызовы перед нами стоят, и какой дефицит нам нужно покрыть", – сказал министр.

Как сообщалось, в ноябре 2019 года Министерство энергетики и защиты окружающей среды рассчитало несколько сценариев развития ситуации с недостатком в 2020 году средств для выплат альтернативной генерации. Тогда по расчетам ведомства дефицит мог составлять от 10,4 млрд грн до 13,5 млрд грн.

В январе 2020 года "Гарантированный покупатель" заявил, что дефицит средств предприятия на выплату "зеленого" тарифа для объектов возобновляемой энергетики прогнозируется по итогам года на уровне около 8 млрд грн.

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"Гарантированный покупатель" выкупает произведенную по "зеленому" тарифу электроэнергию и реализует ее на рынке "на сутки вперед". Предприятие также обеспечивает функционирование механизма PSO, для недопущения роста цен для населения.

ГП покупает электроэнергию у государственных НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" и реализует ее поставщикам универсальных услуг, которые продают ее населению по фиксированным тарифам, еще часть – продает на рынке "на сутки вперед" для компенсации потерь. Кроме того, предприятие будет отвечать за проведение аукционов для "зеленой" генерации, которые должны начаться с 2020 года.