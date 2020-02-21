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21.02.20 13:42

Минэкоэнерго повысило оценку дефицита средств для выплат по "зеленому тарифу" до 17 миллиардов

Дефицит государственного предприятия "Гарантированный покупатель" (ГарПок) по итогам 2020 года может составить 17 млрд грн.

энергетика,альтернативная

Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В настоящее время мы оцениваем дефицит "Гарантированного покупателя" на уровне 17 млрд грн, это уже не 8 млрд грн. При всем желании сохранить инвестиционный климат, и сбалансировать систему, мы должны четко понимать, какие вызовы перед нами стоят, и какой дефицит нам нужно покрыть", – сказал министр.

Как сообщалось, в ноябре 2019 года Министерство энергетики и защиты окружающей среды рассчитало несколько сценариев развития ситуации с недостатком в 2020 году средств для выплат альтернативной генерации. Тогда по расчетам ведомства дефицит мог составлять от 10,4 млрд грн до 13,5 млрд грн.

В январе 2020 года "Гарантированный покупатель" заявил, что дефицит средств предприятия на выплату "зеленого" тарифа для объектов возобновляемой энергетики прогнозируется по итогам года на уровне около 8 млрд грн.

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"Гарантированный покупатель" выкупает произведенную по "зеленому" тарифу электроэнергию и реализует ее на рынке "на сутки вперед". Предприятие также обеспечивает функционирование механизма PSO, для недопущения роста цен для населения.

ГП покупает электроэнергию у государственных НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" и реализует ее поставщикам универсальных услуг, которые продают ее населению по фиксированным тарифам, еще часть – продает на рынке "на сутки вперед" для компенсации потерь. Кроме того, предприятие будет отвечать за проведение аукционов для "зеленой" генерации, которые должны начаться с 2020 года.

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