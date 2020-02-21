Внедрение электронной гривни потребует новых законов и инвестиций, – НБУ

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В ходе презентации результатов пилотного проекта по запуску е-гривни на конференции "Цифровые валюты ЦБ" в Киеве в пятницу Гартингер отметил: бизнес-модель электронной гривни также требует дальнейшей детальной проработки с участниками платежного рынка. По его словам, в частности, центробанк и участники пилотного проекта не смогли договориться относительно модели тарифов или сборов для е-гривни.

Гартингер добавил, что пилотный проект также не позволил полностью оценить и спрогнозировать привлекательность е-гривни и потенциальный уровень вовлеченности населения страны в такой инструмент в связи с ресурсной ограниченностью тестирования.

Вместе с тем он отметил, что электронную гривню можно рассматривать как "прорывную технологию", поскольку она может существенно изменить экосистему украинского платежного рынка и перераспределить существующие роли его участников.

При этом Гартингера полагает, что е-гривня также может стать альтернативой существующим розничным платежными инструментам.

Пилотный проект "Е-гривня", в ходе которого Нацбанк выпустил ограниченное количество электронной национальной валюты в эквиваленте 5,443 тыс. грн, проводился с февраля по декабрь 2018 года, уточняется в аналитической записке по результатам проекта, обнародованной на сайте Нацбанка.

Для пилотного проекта была выбрана централизованная модель выпуска е-гривни, когда эмитентом и технологической платформой является центробанк. Вместе с тем существует и вторая модель выпуска – децентрализованная, при которой Нацбанк является контролером, а банки, небанковские учреждения и мобильные операторы – эмитентами. Она может быть использована при фактическом введении е-гривни.

Как уточняется, во время тестирования для всех операций с е-валютой была установлена нулевая комиссия.