В Хмельницкой области 14 тысяч должников получили предупреждение об отключении газа

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Хмельницкгаз Сбыта" сообщает БизнесЦензор.

На 1 февраля 2020 года задолженность за газ клиентов "Хмельницкгаз Сбыта" составляет более 573 млн.грн. Это на 14% меньше, чем в прошлом году.

"Улучшение расчетов за потребленный газ в Хмельницкой области связано с двумя факторами: уменьшением расходов семей при его использовании и эффективной работой компании с неплательщиками", - сообщает компания.

Сейчас расходы подолян на газ ощутимо уменьшаются. Это связано со значительным удешевлением энергоносителя, теплыми погодными условиями и экономным использованием газа. Но есть неплательщики, которые продолжают уклоняться от оплаты за потребленный газ.

"Поэтому с начала года "Хмельницкгаз Сбыт" уже разослал почти 14 тыс. письменных сообщений потребителям-должникам о прекращении газоснабжения. Ведь, в случае непогашения долга, в соответствии с Правилами поставки газа, после получения сообщения, газопоставляющая компания вынуждена предоставлять соответствующее поручение АО "Хмельницкгаз" на отключение газа и взыскание долга в судебном порядке", - сообщает компания.

Так, в январе газораспределительной компании уже дано поручение на прекращение подачи газа более 2 тыс. клиентам-должникам, ведь их долг составил 9,8 млн.грн.

"Всего за 2019 год отключены от системы газоснабжения 2326 должников с долгами более 2,4 млн.грн. Следовательно, долги более чем 5 тыс. грн. имеют 16 тыс. подолян, более 10 тыс. грн. - 1,5 тыс. клиентов", - сообщает "Хмельницкгаз Сбыт".

"Мы постоянно обращаемся к нашим потребителям, особенно в отопительный период, с просьбой найти возможность оплатить существующие долги, чтобы в случае необходимости гарантированно получать государственную помощь и избежать прекращения газоснабжения. Также предлагаем в случае необходимости - заключить договор реструктуризации долга, - информирует директор ООО "Хмельницкгаз сбыт" Андрей Левицкий. - Однако, вынуждены в отдельных случаях, исчерпав все законные рычаги влияния, идти на крайние шаги по оказанию поручений оператору ГРМ на отключение от газа. Ведь действующее законодательство предусматривает прекращение поставок газа и инициирование отключения должника".

В то же время, заплатив за газ, потребители в случае необходимости смогут оформить государственную помощь на назначение субсидий и льгот.

Поэтому "Хмельницкгаз Сбыт" рекомендует своевременно оплатить предоставленные услуги и гарантированно обеспечить себе бесперебойные поставки газа.

"Ведь в случае отключения потребителя за долги, повторное присоединение к системе газоснабжения возможно только при стопроцентном погашении задолженности и уплатой всех расходов, связанных с прекращением-восстановлением подачи газа. Кроме того, если потребитель имеет долги перед поставщиком услуг свыше 1 месяца, то в соответствии с законодательством, ему автоматически откажут в получении государственной помощи-субсидии", - сообщает компания.