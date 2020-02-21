БизнесЦензор

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21.02.20 12:02

Глава ЕБРР весной уйдет в отставку

Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти готовится сложить полномочия весной, и странам, входящим в ЕБРР, предстоит выбрать нового главу банка.

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Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Министры финансов стран обсудили вопрос о преемнике Чакрабарти в Брюсселе на этой неделе, и на текущий момент на должность президента ЕБРР претендуют три кандидата: руководитель французского казначейства Одиль Рено Бассо, бывший министр финансов Италии Пьер Карло Падоан и министр финансов Польши Тадеуш Косьциньский.

Страны ЕС хотят остановиться на одном европейском кандидате к концу следующего месяца - задолго до встречи совета управляющих ЕБРР, в который входит 71 акционер банка. Новый глава ЕБРР будет выбран на 29-м ежегодном заседании, которое пройдет в Лондоне в мае.

Наименее вероятным кандидатом из трех считается Косьциньский, ставший министром финансов лишь в конце прошлого года, с учетом напряженных отношений Варшавы со странами Западной Европы и того, что Польша продолжает получать от ЕБРР кредиты, пишет Financial Times.

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