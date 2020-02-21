Кабмин заявил о готовности к запуску медреформы с 1 апреля

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил во время отчета правительства в Верховной Раде, передает БизнесЦензор со ссылкой на телеграм-канал Гончарука.

"Мы готовы к реформе, которая состоится 1 апреля. Мы имеем по каждой области четкий план того, как должно превращаться медицинская система. На Полтавщине убедился, что это может быть успешно сделано", – заявил премьер.

Глава правительства отметил, что подписание контрактов с Национальной службой здоровья (НСЗУ) на 2020 год для учреждений специализированной помощи стартовало в стране 3 февраля 2020 года.

Как сообщалось, 19 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что он инициировал создание коллегии с участием ряда опытных врачей страны, которые до 1 марта проанализируют ход медицинской реформы.

"Это будут очень известные врачи, которые просто хотят увидеть всю эту реформу, дать ее анализ и сказать: туда мы идем по всей стране или не туда", – отметил президент.

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Напомним, с 1 апрелядолжен заработать второй этап медицинской реформы – программа медицинских гарантий.

По программе Национальная служба здоровья будет оплачивать заведениям здравоохранения предоставленные пациентам медицинские услуги по утвержденному перечню.

НСЗУ 11 февраля объявила о старте приема предложений о заключении договоров о медицинском обслуживании населения по Программе медицинских гарантий в 2020 году.

По состоянию на 18 февраля 1,08 тыс. специализированных медучреждений подали в НСЗУ более 5 тыс. предложений о заключении таких договоров, что свидетельствует о готовности регионов к внедрению медицинской реформы.

Напомним, против проведения медицинской реформы активно выступает ряд руководителей государственных специализированных медучреждений, в том числе известный кардиохирург Борис Тодуров, который более десяти лет возглавляет государственный "Институт сердца".

При этом журналисты выяснили, что семья Тодурова владеет недвижимостью стоимостью около $2 млн, в то время как многочисленные частные компании, имеющие связи с семьей и ближайшим окружением Бориса Тодурова зарабатывают на подрядах госучреждения.