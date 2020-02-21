ВАКС продлил обязательства Дубневичу по делу хищений в "Укрзализныце"

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По информации суда, депутат обязан прибывать по требованию детектива, прокурора и суда; сообщать об изменении места жительства или места работы; воздерживаться от общения со свидетелями и сдать на хранение паспорт для выезда за границу до 5 апреля 2020 года.

В ВАКС напомнили, по версии следствия, указанный нардеп лоббировал выделение денежных средств из бюджета ОАО "Укрзализныця" на закупку товаров в подконтрольные ему предприятия. Финансовые потери от реализации схемы проведения процедур открытых торгов стрелочных переводов, запасных частей к ним и комплектов раздельного скрепления согласно материалам экспертизы составили более 93 млн грн.

Как писал БизнесЦензор, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда арестовала народного депутата Ярослава Дубневича, подозреваемого в завладении свыше 93 млн грн АО "Укрзализныця".

Как сообщил адвокат Дубневича Алексей Шевчук, за народного депутата еще до объявления решения Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда внесли 100 млн грн залога, однако нардепа все равно этапировали в СИЗО, передает Украинская правда.

Позднее Высший антикоррупционный суд (ВАКС) подтвердил внесение залога за Дубневича в полном объеме, передает Интерфакс-Украина.

В ВАКС отметили, что на время объявления резолютивной части решения по результатам апелляционного рассмотрения коллегии судей в деле о факте внесения, размере и времени внесения других средств в качестве залога еще не было известно.

Позднее другой адвокат подозреваемого Александр Тананакин сообщил, что Дубневич вышел из-под стражи в пятницу вечером после внесения полной суммы назначенного судом залога.

Как сообщалось, 29 октября детективы и прокуроры провели обыски в доме Богдана Дубневича и их родственников. Как сообщила пресс-служба НАБУ, обыски осуществлены по фактам возможной легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, умышленного уклонения от уплаты налогов и недостоверного декларирования бывшим и действующим нардепами.

Дубневича подозревают в уголовном преступлении, предусмотренным ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением).

Как утверждает САП, Дубневич воспользовался своим статусом народного депутата и главы транспортного комитета парламента, чтобы в сговоре с руководителями предположительно подконтрольных ему предприятий, получить неправомерную выгоду в размере более 93 млн грн на сделке с поставкой комплектующих для "Укрзализници". Бывшему главе транспортного комитета Рады грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

2 ноября Высший Антикоррупционный суд избрал нардепу Ярославу Дубневичу, которого подозревают в хищении более 93 миллионов гривен на схеме с закупками в "Укрзализныце", меру пресечения в виде залога в размере 100 млн грн.

НАБУ и СБУ по меньшей мере с 2016 года под процессуальным контролем САП и Генпрокуратуры расследуют ряд уголовных производств, в которых фигурируют компании братьев Дубневичей. В частности, о злоупотреблениях на "Укрзализныце" и хищении газа более чем на 1,4 млрд грн. Генпрокурор Юрий Луценко в 2018 году вернул в САП представление о привлечении к ответственности Ярослава Дубневича, отказавшись вносить его в Верховную Раду.