Цены на золото достигли максимума за 7 лет

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Опасения, связанные с коронавирусом, притягивают инвесторов к активам "безопасной гавани", - полагает старший аналитик FXTM Лукман Отунуга. - В связи с тем, что вспышка заболевания порождает неуверенность, беспокойство и тревогу во всем мире, золото будет сиять сквозь этот хаос".

Котировки апрельских контрактов на золото на Comex в четверг выросли на 0,5% - до $1620,5 за унцию. По данным FactSet, это самая высокая цена на закрытие с 14 февраля 2013 года.

При этом драгметалл дорожает вместе с повышением курса доллара США, чего обычно не происходит. Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара относительно шести основных мировых валют, в четверг вырос по итогам третьей сессии подряд и достиг максимума за три года.

"Золото дорожает, когда фондовые рынки находятся на или около рекордных максимумов, а индекс доллара также находится около трехлетнего максимума, - это немного странно, - отмечает старший рыночный аналитик Oanda Крейг Эрлам. - Единственным возможным объяснением неуклонного роста золота в этой ситуации является ожидание того, что центральные банки будут вынуждены вливать в систему больше ликвидности для управления ситуацией с коронавирусом".

Народный банк Китая (НБК) в четверг снизил годовую ставку loan prime rate (LPR), ставшую новым бенчмарком летом прошлого года, до 4,05% с 4,15% годовых. Ставка по пятилетним кредитам была понижена до 4,75% годовых с 4,8%.

Котировки мартовских контрактов на серебро в четверг выросли на 0,04% - до $18,319 за унцию, что является самым высоким уровнем с января текущего года. Цена палладия достигла очередного рекорда - $2573,9 за унцию, поднявшись за день на 0,1%.

В то же время платина подешевела на 2,5% - до $979 за унцию.