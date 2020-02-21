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21.02.20 09:19

Китай отменил экономический форум из-за коронавируса

Китай из-за вспышки нового коронавируса отложил намечавшийся в конце марта ежегодный международный экономический форум в Боао на острове Хайнань, известный как "китайский Давос", сообщила South China Morning Post со ссылкой на два информированных источника.

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Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Предполагалось, что форум пройдет с 24 по 27 марта.

Также из-за вспышки нового коронавируса ранее отменили сессию Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), которая должна была начаться 5 марта. Ранее в феврале организаторы Китайского форума развития объявили, что перенесут мероприятие на более поздний срок.

Издание отмечает, что ради сдерживания эпидемии, которая уже унесла жизни более 2200 человек, в марте и апреле в Китае было отменено множество массовых мероприятий.

На утро 21 февраля в Китае с учетом Тайваня, Гонконга и Макао было подтверждено 75 567 случаев заражения коронавирусом, за пределами КНР - более 1000. В Китае умерли 2239 заболевших, вне Китая - семеро.

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