Дубилет призвал бизнес не хранить бумажные чеки и отчеты

Об этом Дубилет написал в телеграм-канале, сообщает БизнесЦензор.

По словам Дубилета, он обратился в Национальный банк Украины, налоговую службу и Министерство финансов, где сообщили, что бумажные чеки POS-терминалов предпринимателям хранить не нужно.

"Второй тип документов, которые часто "клеят" магазины - это так называемые Z-отчеты. Для этого бизнес часто ведет Книги учета расчетных операций (КУРО)", - написал Дубилет.

"Здесь, как оказалось, от бумаги тоже можно избавиться! Эти отчеты нужно хранить только в том случае, если у вас сломался кассовый аппарат, но вы хотите все равно провести операцию. Это случается крайне редко, почти никогда", - заявил он.

"Поэтому, дорогие бизнесмены, призываю дать распоряжение по своему бизнесу перестать хранить все эти бумажки и, по возможности, отменить регистрацию КУРО", - добавил он.