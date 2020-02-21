БизнесЦензор

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21.02.20 08:42

Twitter тестирует публичную проверку записей с фейковыми новостями

Социальная сеть Twitter изучает возможность привлечения собственных пользователей к проверке информации на достоверность, сообщает NBC News со ссылкой на презентацию компании.

twitter

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

Разработчики описывают систему "заметок от сообщества" (Community Notes) как аналог обсуждений в "Википедии". Пользователи смогут добавлять к твитам комментарии, дополнительную информацию и важный контекст. Если сообщество решит, что информация в твите недостоверна или вводит в заблуждение, под ним появится плашка оранжевого или красного цвета.

Презентация, предназначавшаяся для внутреннего пользования, была размещена с открытым доступом, утверждает NBC News.

Пользователи Twitter, по идее разработчиков, смогут зарабатывать баллы за участие в заметках, количество баллов определяет "вес" добавочной информации в обсуждения. Активные участники смогут получить "значок сообщества", похожий на знак верификации рядом с именем пользователя.

В презентации приведены реальные примеры недостоверной информации из Twitter. Среди них – заявление кандидата в президенты США Берни Сандерса о масштабах продажи оружия без проверок покупателей, ссылка на статью с ультраправого новостного сайта The Federalist и фейковая новость о коронавирусе.

Представитель Twitter отметил NBC News, что рассматривает различные способы борьбы с дезинформацией, и "Заметки от сообщества" – это лишь один из предложенных разработчиками.

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