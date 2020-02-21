Итоги недели: Пересмотр бюджета, рост тарифов "Укртелекома" и снижение цен на газ

ФИНАНСЫ

Миссия МВФ вернулась в Украину

Эксперты ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда приступили к работе в Киеве 20 февраля.

По итогам предыдущего визита миссии в декабре 2019 года Украина и МВФ достигли договоренности о новой трехлетней программе в объеме $5,5 млрд, но условия для ее утверждения пока не выполнены.

Гончарук анонсировал пересмотр госбюджета на 2020 год

Кабинет министров планирует скорректировать показатели госбюджета на 2020 год весной, после получения от Минэкономики обновленного макропрогноза, заявил премьер-министр Алексей Гончарук в ходе отчета правительства в Верховной Раде.

Премьер уточнил, что на доходы госбюджета влияют более крепкий обменный курс гривни, снижение цен на импортные энергоресурсы и изменившаяся коньюнктура на мировых рынках.

Минфин сократил поступления от продажи ОВГЗ на фоне падения спроса

Министерство финансов на очередом аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 1,53 млрд грн. При этом процентные ставки по ряду ценных бумаг выросли в условиях снижения спроса.

В итоге портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов на 21 февраля несколько сократился до 126,73 млрд грн, хотя по итогам прошлой недели он превышал 127 млрд грн.

Нацбанк сократил покупку валюты на межбанке до $125 миллионов

Национальный банк за период с 17 по 21 февраля сократил покупку валюты на межбанковском валютном рынке до $125 млн, по сравнению со $165,5 млн неделей ранее.

Банки снизили ставки по валютным кредитам до исторического минимума, – НБУ

В четвертом квартале 2019 года процентные ставки по гривневым кредитам для бизнеса снизились на 2,4 процентных пункта (п.п.) – до 15,7% годовых, говорится в подготовленном НБУ "Обзоре банковского сектора". Ставки по валютным находятся на исторически низких уровнях – 4,6% в декабре 2019 года.

Банк Ахметова присоединился к программе льготных кредитов для малого бизнеса

К правительственной программе льготного кредитования для малого и среднего бизнеса "Доступные кредиты 5-7-9%" присоеднились три первых негосударственных банка – банк "Львов", "Кредобанк" и "ПУМБ".

Банки начали начислять проценты и штрафы по кредитам военнослужащим вопреки запрету, – НБУ

В последнее время участились случаи начисления банками процентов и штрафов по кредитам военнослужащим, хотя это запрещено законом, напомнили в НБУ.

Теневые операции в Украине оценили в 24% ВВП, – НБУ

Доля теневых операций в Украине в 2018 году составила 23,8% ВВП, или 846 млрд грн, свидетельствуют результаты исследования Ernst&Young при поддержке Mastercard.

"Приватбанк" снизил ставки по ипотеке

Государственный "Приватбанк" вслед за "Ощадбанком" и "Укргазбанком" снизил ставки по всем программам кредитования покупки жилья до 14,9%-15,5% годовых.

Неизвестный профсоюз пытается добиться увольнения главы "Приватбанка"

Окружной админсуд Киева 13 февраля открыл производство по иску зарегистрированной летом 2019 года так называемой "Первичной профсоюзной организации сотрудников Приватбанка", которая требует от Национального банка уволить главу правления "Приватбанка" Петра Крумханзля.

Ранее Печерский райсуд Киева открыл производство по иску этой же организации с требованием обязать набсовет банка уволить главу правления "Приватбанка" путем расторжения заключенного с ним трудового договора.

МАКРОЭКОНОМИКА

Минэкономики назвало топ-10 товаров украинского экспорта

Первое место по объемам экспорта в 2019 году заняла кукуруза (32 млн тонн на $5,2 млрд, 10,4% всего экспорта), второе – подсолнечное масло ($3,78 млрд, 7,6% всего экспорта), третье – пшеница (19,96 млн тонн на $3,65 млрд). 9 из 10 основных экспортных украинских товаров – сырье.

Украинские мигранты получили рекордное количество разрешений на работу в Польше

В 2019 году Польша выдала рекордное количество разрешений на постоянную работу для иностранцев – почти 445 тысяч. 74% таких разрешений получили граждане Украины.

ВЛАСТЬ

Зеленский ветировал закон с сигаретной поправкой нардепа Дубинского

Президент ветировал закон о введении единого счета для уплаты налогов и единого социального взноса (ЕСВ), в который перед голосованием была внесена поправка об установлении торговой наценки на сигареты в интересах продавцов, вызвавшая протесты табачных компаний.

Кабмин заявил о готовности к запуску медреформы с 1 апреля

Правительство Украины готово ко второму этапу реформы здравоохранения, который стартует с 1 апреля, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Перед этим 19 февраля президент Владимир Зеленский сообщил, что он инициировал создание коллегии с участием ряда "опытных врачей", которые до 1 марта проанализируют ход медицинской реформы и определят ее эффективность.

Распоряжение о назначении нового главы ОГХК вновь появилось на сайте Кабмина

Исчезнувшее две недели назад распоряжение Кабмина о согласовании назначения Михаила Макарова исполняющим обязанности председателя правления ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) вновь появилось на правительственном портале. Причины в правительстве не поясняют.

Налоговая служба опровергла фейк о введении налога на переводы с карты на карту

Информация о введении нового налога на денежные переводы с карты на карту не соответствует действительности, заявили в Налоговой службе. Ведомство напомнило, что доступ к данным счетов обычных физлиц налоговики по-прежнему могут получить только через суд.

Кабмин отменил обязательное согласование своих решений заинтересованными органами

Кабмин внес изменения в процедуру регистрации подзаконных актов. Среди прочего, отменено обязательное согласование актов правительства с заинтересованными ведомствами. Теперь будет применяться процедура согласования таких актов по умолчанию.

ЭНЕРГЕТИКА

Оржель анонсировал рекордно низкие цены на газ в феврале и марте

Цены на газ для населения в феврале и марте будут рекордно низкими, что должно повлиять на снижение сумм в платежках за отопление, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Тем временем "Нафтогаз" снизил цены на газ для промышленности на март на 12-15% – до 3 981 - 4 606 грн за тысячу кубометров (без НДС и расходов на его транспортировку).

"Укргаздобыча" продолжит сокращать добычу газа в 2020 году, – прогноз

Добыча природного газа государственным ПАО "Укргаздобыча" в 2020 году составит 14,6 млрд кубометров, что на 2% меньше показателя 2019 года, сообщили в "Нафтогазе".

По данным НАК, уровень истощения месторождений "Укргаздобычи" превышает 80%, а естественное падение добычи составляет 1,5 млрд куб. м в год.

Кабмин отменил согласование разрешений на разработку недр с облсоветами, – Оржель

Кабмин исключил согласование с областными советами из процедуры получения специальных разрешений на разработку недр общенационального значения. Раньше на блокирование облсоветами получения новых месторождений жаловалась в том числе государственная "Укргаздобыча".

После введения налоговых льгот импорт солнечных панелей достиг рекордных $1,3 млрд

Лидером по темпам роста импорта в Украину в 2019 году на уровне индивидуального товара стали фотогальванические элементы, которых ввезено на $1,26 млрд, что более чем вдвое превысило их импорт в 2018 году.

В декабре 2018 года Рада освободила от уплаты НДС импорт таких комплектующих для солнечных панелей.

"Нафтогаз" уточнил оценку убытков от захвата РФ активов в Крыму

НАК "Нафтогаз Украины" в рамках арбитражного производства при Постоянной палате третейского суда в Гааге оценил убытки, нанесенные незаконной экспроприацией крымских активов в 2014 году, примерно в $8 млрд.

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ

Арбитраж ООН встал на сторону Украины в споре с Россией по морскому праву

Арбитражный суд ООН, сформированный в соответствии с Конвенцией по морскому праву ("UNCLOS"), отклонил аргументы России и подтвердил свою юрисдикцию рассматривать иск Украины о нарушении судоходства в Азовском море и Керченском проливе, а также хищении природных ресурсов на шельфе.

"Укрзализныця" объявила конкурс на должность главы компании

"Укрзализныця" объявила о проведении отбора кандидатов на должность председателя правления компании. Среди прочих требований, кандидаты должны владеть украинским или русским языком, либо гарантировать свободное владение украинским через 6 месяцев после назначения.

"Укравтодор" объявил о рекордно раннем начале дорожных работ

По состоянию на 20 февраля благодаря теплой погоде были начаты работы на 34 дорожных объектах в 14 областях Украины, сообщил глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

Турецкая компания победила в тендере на строительство моста в Запорожье за 12 миллиардов

"Укравтодор" признал победителем тендера на строительство моста в Запорожье турецкую компанию Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi, которая предложила выполнить работы за 11,92 млрд грн, что на 400 млн грн дешевле ожидаемой стоимости.

BlaBlaCar прекратил работать в оккупированном Крыму из-за санкций

Французская компания BlaBlaCar прекратила оказывать услуги на территории оккупированного Россией Крымского полуострова из-за санкций ЕС. В компании не уточнили дату прекращения работы на территории полуострова, но признали, что это произошло недавно.

"Укртелеком" повысил тарифы на фиксированную связь для населения

"Укртелеком" Рината Ахметова с января 2020 года повышает ежемесячную плату на услуги фиксированной телефонии для населения на 18-24 грн (20-24%). Компания планировала повысить тарифы еще с 1 января, но отложила принятие этого решения на 2 месяца.

Фонд госимущества выставит на приватизацию три морских порта

Фонд госимущества выставит на приватизацию три морских торговых порта – "Белгород-Днестровский", "Скадовск" и "Усть-Дунайск". В ФГИ подчеркнули, что эти морские порты убыточны для государства, поскольку им "даже не хватает денег на полную выплату заработной платы работникам".

АГРАРИИ

Кабмин распределил 4 миллиарда дотаций для аграриев

Кабинет министров распределил 4 млрд грн государственной поддержки аграриев на 2020 год. В Минэкономики ожидают, что выплаты средств начнутся в апреле, а общая сумма дотации для одной компании будет ограничена в сумме до 50 млн грн.

КОРПОРАЦИИ

Комбинат ArcelorMittal в Кривом Роге закрывает мартеновский цех

Криворожский комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" в марте останавливает работу двухванного сталеплавильного агрегата (ДСПА) №6, что ознаменует закрытие мартеновского цеха предприятия.

Жена Ложкина продала "Люксоптику" итальянскому миллиардеру

Семья Бориса Ложкина и Олег Калашников завершили сделку по продаже сети "Люксоптика" французско-итальянскому холдингу EssilorLuxottica миллиардера Леонардо Дель Веккио.

lifecell сократил чистый убыток на 14%

Мобильный оператор ООО "Лайфселл" (lifecell) по итогам 2019 года получил 1,11 млрд грн чистого убытка, что но 14,4% меньше, чем в 2018 году (1,3 млрд грн). Выручка оператора при этом выросла на 13,6% – до 5,98 млрд грн.

Смелянский назвал свою зарплату на посту главы "Укрпошты".

Глава АО "Укрпошта" Игорь Смелянский заявил, что его зарплата составляет 836 тысяч гривен в месяц и равна 200 средним зарплатам почтальона.

Завод Ахметова впервые заплатил 10 миллионов за убытки для экологии

Мариупольский меткомбинат им. Ильича из группы "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского выплатил 10 млн грн за нарушение правил обращения с отходами. По словам главы Госэкологической инспекции Егора Фирсова, это первая настолько большая сумма, уплаченная комбинатом за ущерб экологии.

"Украинская биржа" сменит руководителя и состав акционеров

Акционеры биржи решили выпустить 25 тыс. новых акций (дополнительно к 25 тыс. выпущенных ранее номиналом 1 тыс. грн каждая) в том числе для новых инвесторов, а также выбрать председателем правления биржи главу биржевого совета Артемия Ершова.

Владелец московского ЦСКА решил избавиться от акций украинского банка и отеля "Премьер Палац"

Президент московского футбольного клуба ЦСКА и совладелец компании VS Energy Евгений Гинер решил передать контрольный пакет акций "Первого инвестиционного банка" компании, связанной с облэнерго VS Energy.

АМКУ также открыл дело о покупке гражданкой Франции Наталией Селивановой свыше 50% акций компании Financiere Egine Holding S.С.А (Люксембург), которой руководит сын Гинера Вадим. На Селиванову уже оформлена связанная с Гинером и партнерами киевская гостиница "Премьер Палас".

Суд Гааги подтвердил взыскание с РФ $50 миллиардов по делу "ЮКОСа"

Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров "ЮКОСа" на отмену решения арбитража о выплате им $50 млрд российскими властями. Бывшие владельцы компании намерены возобновить аресты имущества РФ за рубежом для взыскания компенсации, хотя судебный спор может продолжаться еще несколько лет.

КОРРУПЦИЯ\РАССЛЕДОВАНИЯ

СБУ проводила обыски в Администрации морских портов два дня подряд

СБУ провела обыски в помещениях госпредприятий "Одесский морской торговый порт" и "Администрации морских портов" (АМПУ) по делу о возможной передаче в аренду коммерческим структурам буксиров государственного портового флота по значительно заниженным тарифам.

Уже на следующий день сотрудники СБУ вернулись в АМПУ для проведения обыска по делу о возможном хищенияи средств, выделенных на строительство причала в Николаевском порту.

Приднестровский олигарх Гушан имеет украинское гражданство и виллы в Украине

Олигарх Виктор Гушан, владелец крупнейшей бизнес группы "Шериф" в непризнанной "Приднестровской Молдавской республике", которая находится под контролем России, обзавелся в Украине многочисленной элитной недвижимостью, земельными угодьями и имеет украинское гражданство, выяснили журналисты программы "Схемы".