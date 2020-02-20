Власти России оценили потери от китайского вируса в 1 миллиард рублей в день

Об этом министр финансов РФ Антон Силуанов заявил в интервью РБК, передает БизнесЦензор.

"Намедни разговаривали с таможенной службой. Потери от снижения товарооборота с Китаем – 1 млрд руб. в день. Это последствия коронавируса", – сказал российский министр, напомнив, что Китай является крупнейшим торговым партнером России.

По словам Силуанова, экономический блок российского правительства обеспокоен негативным влиянием эпидемии на мировую экономику, которое уже ощутила на себе Россия. В частности, снизился турпоток из Китая.

"Это деньги, это загрузка гостиниц, транспорта, дополнительные поступления в розничной торговле. Авиаперевозчики бьют в набат. Все от этого теряют", – пояснил министр.

В то же время Силунов подчеркнул, что эпидемия коронавируса может оказать негативное влияние на российскую экономику, но не решающее.

Ранее экономисты Citi оценили, что падение цен на нефть из-за снижения экспорта в Китай в связи с коронавирусом может затормозить темпы роста экономики России на 0,28 п.п. (до 1,72%, прогноз Citi по приросту ВВП России в 2020 году – 2%).

Правительство РФ ранее повысило свой прогноз по росту ВВП в 2020 году с 1,7 до 1,9% с учетом новых мер социальной поддержки граждан. Однако в обновленной версии прогноза отмечается, что ключевым риском является возможность ухудшения ситуации в мировой экономике из-за ухудшения эпидемиологической обстановки и снижения темпов роста экономики Китая.

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Ранее в четверг Китай сообщил о резком снижении числа новых случаев заражения, но такая динамика отчасти связана с изменениями в диагностике вируса.

Провинция Хубэй, эпицентр вспышки, сообщила в четверг о 349 новых случаях заражения, по сравнению с 1 693 днем ранее. Число жертв выросло на 108.

На данный момент количество инфицированных приблизилось к 75 тыс., а число смертельных случаев составило около 2,1 тыс.