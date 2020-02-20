Минобразования заказало новых учебников для школ на 580 миллионов

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Как и во втором полугодии 2018 года, половину суммы получили три крупнейших подрядчика: ООО "Издательство "Ранок" – 132,78 млн грн, ООО "Издательство "Генеза" – 103,95 млн грн и ООО "Украинский образовательный издательский центр "Орион" – 59,42 млн грн.

Из общей суммы больше всего средств было отведено на обычные учебники, а именно 524,8 млн грн. Еще 33,6 млн грн пошло на учебные пособия из серии "Школьная библиотека", 15,99 млн грн – на учебники для лиц с особыми образовательными потребностями и 5,34 млн грн – на учебники для соискателей профессионального (профессионально-технического) образования.

Наибольшим тиражом в 369 тысяч штук на самую большую сумму в 12,64 млн грн заказали у издательства "Генеза" учебник "Информатика (уровень стандарта)" для 10 (11) класса по 34 грн за штуку.

Самым дорогим оказался учебник "Новогреческий язык (уровень стандарта)" для 11 класса от МЧП "Букрек", который стоил 698 грн за экземпляр. Это объясняется мизерным тиражом в 173 книги.

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Малотиражный учебник "Гагаузский язык (уровень стандарта)" для 11 класса от "Букрек" обошелся в 655 грн, а "История Украины" в восьми частях для слепых учащихся 9 класса рельефно-точечным шрифтом Брайля от ООО "Фирма "Антология" – в 643 грн за книжку.

Учебники с большими тиражами от 10 тыс. экземпляров стоят по 23-87 грн.

Тендеры провели по переговорной процедуре, поскольку именно эти издательства имеют исключительные имущественные права на приобретенные учебники. Список последних утверждает Минобразования.

Учредителями харьковского издательства "Ранок" является Виктор Круглов и ООО "Издательская группа "Основа". Последняя компания зарегистрирована Инной Гришиной и ООО "Триада Принт", чьими владельцами являются Заза Джеджея, тот же Виктор Круглов и его же ООО "Веста".

Киевской "Генезой" владеют Алексей Дубас, Виктор Езловецкий, Владимир Дейкало, Олег Фурман и Мария Чижевская.

Основателем киевского "УОВЦ "Орион" является Олег Костенко из-под Киева. Он также владеет ООО "Первый Украинский независимый научно-исследовательский издательский центр" с Владимиром Васкулом, который ранее руководил ныне прекращенным ООО "Генезис-Юг".