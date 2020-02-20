Спрос на авиаперевозки упадет впервые за 17 лет из-за нового вируса, – IATA

Об этом свидетельствуют предварительные оценки Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ранее IATA прогнозировала рост авиаперевозок в этом регионе на 4,8%, теперь же ожидается падение пассажирских перевозок на 8,2% относительно 2019 года.

По оценке ассоциации, это означает потерю $27,8 млрд выручки для авиакомпаний АТР, причем основная часть придется на китайских авиаперевозчиков ($12,8 млрд).

Потери доходов авиакомпаний из-за эпидемии в остальных регионах IATA оценивает в $1,5 млрд.

В целом для мира негативное влияние вируса COVID-19 на спрос оценивается в 4,7%. Поскольку декабрьский прогноз IATA предполагал рост пассажирооборота в 2020 году на 4,1%, теперь ожидается падение показателя на 0,6%, что станет первым сокращением спроса на авиаперелеты с 2003 года.

"Пока преждевременно оценивать, что эта потеря доходов будет означать для глобальной прибыльности. Мы еще не знаем точно, как будет развиваться вспышка заболевания и будет ли она соответствовать тому же профилю, что и SARS (эпидемия атипичной пневмонии в 2002-2003 годах, – ред.), или нет", – отмечается в сообщении.

IATA представляет 290 авиакомпаний по всему миру, на долю которых приходится порядка 82% глобальных авиаперевозок.

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Ранее в четверг Китай сообщил о резком снижении числа новых случаев заражения, но такая динамика отчасти связана с изменениями в диагностике вируса.

Провинция Хубэй, эпицентр вспышки, сообщила в четверг о 349 новых случаях заражения, по сравнению с 1 693 днем ранее. Число жертв выросло на 108.

На данный момент количество инфицированных приблизилось к 75 тыс., а число смертельных случаев составило около 2,1 тыс.