Капитана выброшенного на берег танкера в Одессе заподозрили в нарушении правил движения

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, передает БизнесЦензор.

Правоохранители установили, что в ноябре 2019 года грузовой танкер под управлением капитана, находясь в Черном море в акватории порта "Южный", в условиях шторма, был сорван с якоря и, дрейфуя, сел на мель близ одесского пляжа "Дельфин".

"Так, подозреваемый, в нарушение правил безопасности мореплавания и требований международного свидетельства о минимальном составе экипажа, с командой из 3-х вместо 5-ти человек, несмотря на потерю одного из якорей, нетрудоспособность главных двигателей судна, отсутствие топлива и предупреждение об ухудшении погодных условий, настоятельно отказался от помощи, чем поставил под угрозу жизни членов экипажа и посторонних лиц", – сказанго в сообщении.

В прокуратуре также сообщили, что по результатам начато уголовное производство по факту возможного нарушения уставных правил несения пограничной службы должностными лицами Государственной пограничной службы.

"Так, пограничники, несмотря на установление технической неисправности судна в ходе его осмотра и серьезных нарушений в документации, не приняли меры по задержанию танкера и его конвоированию в ближайший порт, что способствовало возникновению аварийного морского происшествия (ч.1 ст.419 УК Украины)", – уточнили в областной прокуратуре.

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Как сообщалось, в ноябре 2019 года в Одесском заливе потерпел бедствие танкер Delfi под флагом Молдовы.

Как отмечала Администрация морских портов Украины, изначально танкер находился в нейтральных водах и не подавал заявки на вход в Одесский или "Южный" морские порты. Но позже был подан сигнал о том, что судно терпит бедствие, осталось без топлива, с неработающим двигателем.

В связи с этим принявший сигнал спасательно-координационный центр "Одесса" начал предпринимать меры по ликвидации аварийной ситуации. С судовладельцем была согласована буксировка танкера для постановки к свободному причалу в порту "Очаков".

В ночь на 22 ноября Delfi удалось закрепиться якорем на расстоянии около 1 мили от берега в районе пляжа "Дельфин". Однако, по данным АМПУ, в 5:00 медленный дрейф возобновился. Вечером в тот же день спасателям удалось эвакуировать с судна трех членов экипажа. Они были госпитализированы, врачи сообщили о переутомлении и переохлаждении.

И.о. главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов 23 ноября сообщил об установленном превышении содержания в эпицентре происшествия нефтепродуктов в 157 раз.