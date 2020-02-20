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20.02.20 18:43

Рада рассмотрела четверть правок к законопроекту о рынке земли

Верховная Рада рассмотрела 1193 из 4018 поправок к законопроекту №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

Рада рассмотрела четверть правок к законопроекту о рынке земли

Об этом говорится в сообщении на сайте Верховной Рады, передает БизнесЦензор.

Народные депутаты, в частности, рассмотрели правки о:

По результатам голосования ни одна из поправок не была принята.

В целом народные депутаты рассмотрели 1193 правок из 4018-и законопроекта.

Рассмотрение поправок будет продолжено на следующих пленарных заседаниях.

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