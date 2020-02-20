Alphabet закрывает дочернюю компанию по производству ветряных турбин

Об этом пишет Financial Times, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как отмечает газета, новый глава компании Сундар Пичаи пытается снизить убытки, которые несут подразделения Alphabet, за исключением Google. В прошлом году их убытки выросли до $4,8 млрд против $3,4 млрд в 2018 году.

Alphabet приобрел Makani в 2013 году. Компания, изначально вошедшая в подразделение Alphabet по экспериментальным проектам "Лаборатория X", занималась созданием воздушных ветряных турбин, которые позволяют вырабатывать электроэнергию в океане без необходимости строить дорогостоящие конструкции для установки постоянных турбин.

Генераторы, над которыми работала Makani, могли крепиться к буям и подниматься на высоту примерно 300 метров над уровнем моря. Компания рассчитывала устанавливать их на больших глубинах, где сложно установить обычную турбину, но где потоки ветра наиболее сильны.

Makani вышла из "Лаборатория X" в феврале прошлого года после выделения инвестиции Royal Dutch Shell, размер которой не раскрывается. В августе компания провела первый тестовый полет своей турбины в Норвегии.

Shell заявила, что изучает возможности продолжить развивать технологию Makani.

"Мы считаем, что технология Makani остается одной из наиболее передовых в области воздушных ветряных турбин, и мы изучаем варианты, что продолжить развивать ее в рамках нашей стратегии внедрения новых видов энергии", - сказала глава Shell Wind Development Дорин Босман.

Alphabet не раскрыла количество сотрудников Makani, но заявила, что речь идет о десятках человек, которых она надеется перевести в другие подразделения, специализирующиеся на технологиях для борьбы с изменениями климата.

По словам главы "Лаборатории X" Астро Теллера, Alphabet продолжит финансировать амбициозные проекты под руководством главы компании Сундара Пичаи и главного финансового директора Рут Порат.