СБУ проводит обыски в Администрации морских портов второй день подряд

По версии следствия, должностные лица АМПУ подозреваются в том, что они приняли и оплатили работы, которые фактически не выполнялись, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Кроме того, по данным следствия, значительную часть из полученных государственных средств руководители АМПУ могли обналичить и присвоить через подконтрольные компании с признаками фиктивности.

"Указанные действия указанных лиц, вероятно, вызвали срыв реализации утвержденного правительством государственного инфраструктурного проекта и планов стратегического развития Николаевского морского порта стоимостью 379 млн грн", – сказано в сообщении.

В Офисе генпрокурора подчеркивают, что благодаря принятым правоохранителями мерам руководство ГП "Администрация морских портов Украины" приняло решение о расторжении указанного договора с целью недопущения нанесения ущерба государству в особо крупных размерах.

"В настоящее время следственные действия продолжаются", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, накануне Офис генерального прокурора также сообщал о проведении совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины обысков в помещениях госпредприятий "Одесский морской торговый порт" и "Администрации морских портов" (АМПУ) по другому делу.

Тогда в Офисе генпрокурора пояснили обыски расследования дела о возможной передаче в аренду коммерческим структурам буксиров государственного портового флота по значительно заниженным тарифам.