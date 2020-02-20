Фонд гарантирования снизил стартовую цену офиса банка Климова в Одессе в 2 раза

Согласно информации в системе "ProZorro.Продажи", аукцион запланирован на 3 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, Фонд гарантирования вкладов физических лиц в ноябре 2019 году уже выставлял на открытые торги указанный комплекс зданий со стартовой ценой 113,69 млн грн, однако не нашел покупателя,

Речь идет об офисных помещениях общей площадью 2334,6 кв. м, включая 548 единиц основных средств: телекоммуникационное оборудование, серверное оборудование, оргтехника, офисная мебель, кондиционеры и т.д. Недвижимое имущество расположено в Приморском районе Одессы на проспекте Шевченко, дом 8А.

Напомним, в декабре 2018 года Фонд гарантирования вкладов физлиц, как ликвидатор "Имэксбанка", обращался в Хозсуд Одесской области с иском к бывшим акционерам и топ-менеджерам финучреждения с иском о взыскании 18,98 млрд грн причиненного вреда. Среди ответчиков в том числе бывший владелец "Имэксбанка" Леонид Климов, который являлся народным депутатом Верховной Рады прошлого созыва. Однако суд отказался рассматривать иск Фонда.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц полчил в качестве залога по кредитам связанных компаний перед обанкротившимся "Имексбанком" нардепа Леонида Климова только стадион "Черноморец"

При этом, по данным фонда, за несколько месяцев до признания неплатежеспособным владельцами АО "Имэксбанк" былт выведены высоколиквидные залоги по 41 кредиту юрлиц-инсайдеров. Вместо этого единственным обеспечением по договорам на сумму 8,3 млрд грн стал футбольный стадион, тогда как независимые оценщики определили ее на уровне 1,2 млрд грн.

"Имэксбанк" был отнесен к категории неплатежеспособных на основании постановления правления Национального банка Украины от 26 января 2015 года. Вкладчиками банка получено 4,2 млрд грн в рамках выплаты гарантированной суммы возмещения. Общая сумма акцептованных требований кредиторов банка составляет 9,3 млрд грн.

Оценочная стоимость активов "Имэксбанка" составляет менее 15% от суммы, зафиксированной в бухгалтерской отчетности банка: в то время, как "на бумаге" стоимость активов, включенных в конкурсную массу, составляет 14,95 млрд грн, четыре независимых субъекта оценочной деятельности оценили их в 2,1 млрд грн.

По данным Фонда, 90% корпоративных кредитов в "Имэксбанка" - инсайдерские. Речь идет о 13,1 млрд грн.

По данным НБУ, долг "Имэксбанка" по рефинансированию составил 3,4 млрд грн.