Импорт легковых автомобилей за год превысил $3,6 миллиарда, – "Укравтопром"

Об этом сообщает отраслевая ассоциация "Укравтопром", передает БизнесЦензор.

В целом в прошлом году в режиме импорта было ввезено около 544 тыс. машин, что в 2,4 раза больше, чем в 2018 году.

При этом закупки новых легковых авто выросли на 28% – до 95,6 тыс. штук. В то же время импорт подержанных машин увеличился в 2,9 раза по сравнению с предыдущим годом и составил 448,4 тыс. шт.

Крупнейшим поставщиком новых легковых автомобилей в 2019 году стала Япония. Из этой страны в Украину было ввезено 19,4 тыс. новых машин на сумму $469,3 млн.

Больше всего старых авто ввезли из Германии – 118,6 тыс. на сумму $535,9 млн.

Как сообщалось, всплеск регистраций импортных б/у автомобилей в 2019 году был вызван либерализацией условий растаможки автомобилей, бывших в эксплуатации, а также предоставленная государством возможность легализовать легковые автомобили, нарушившие условия транзитного или временного пребывания в Украине – так называемых "евроблях".

В результате в 2019 году регистрации подержанных машин почти в 5 раз превысили продажи новых.

Напомним, импорт легковых автомобилей в Украину в 2018 году составил $2,24 млрд. Согласно таможенной статистике, наибольшее количество легковых автомобилей было ввезено в Украину из Японии – на $385,67 млн. На втором месте оказалась Германия – $375,27 млн. Замыкали тройку лидеров США с результатом $316,42 млн.