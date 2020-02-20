Нацбанк активизирует введение процентного свопа с банками

Для этого Нацбанк расширил периметр задач, определенных Положением о основы процентной политики НБУ, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Отныне задача процентной политики будет заключаться не только в удержании на определенном уровне краткосрочных ставок межбанковского рынка (что является первым звеном процентного канала монетарного трансмиссионного механизма), но и усиление действенности тех звеньев трансмиссионного механизма, которые обеспечивают влияние краткосрочных ставок на стоимость долгосрочных финансовых инструментов", – казано в сообщении.

Этого планируется достичь, в частности, через проведение Национальным банком операций с процентными свопами и установления ставок по ним.

В НБУ отмечают, что введение нового инструмента направлено на выполнение сразу нескольких целей.

Во-первых, использование процентного свопа с банками призвано усилить действенность монетарной политики Нацбанка. Важной составляющей механизма ценообразования по этим инструментом является уровень краткосрочных ставок межбанковского рынка, которые коррелируют с учетной ставкой НБУ. Поэтому банки, которые будут заключать процентные свопы, получат дополнительный стимул корректировать собственные процентные политики в соответствии с динамикой учетной ставки.

Во-вторых, Нацбанк планирует предоставить толчок для запуска рынка процентных свопов, которым может стать участие регулятора в таких операциях, позволит банкам снижать свои процентные риски. Это в свою очередь должно способствовать развитию долгосрочного кредитования как предпринимателей, так и населения, в том числе и ипотеки.

"Порядок установления процентных ставок по операциям своп процентной ставки и условия проведения Национальным банком таких операций с банками на межбанковском рынке будут регламентированы отдельными нормативно-правовыми или распорядительными актами Национального банка, работа над которыми будет завершена в течение следующих месяцев", – отмечается в сообщении.

Изменения к основам процентной политики утверждены постановлением правления Национального банка №20 от 18 февраля "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины". Они вступают в силу 21 февраля 2020 года.

Напомним, пПроцентный своп – это производный финансовый инструмент в форме соглашения между двумя сторонами о том, что в определенные даты одна из сторон будет платить другой стороне разницу между процентами, которые начисляются на условную сумму свопа с фиксированной и плавающей ставками.