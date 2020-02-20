Оборот розничной торговли в январе вырос на 12%, – Госстат

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, в январе 2020 года оборот розничной торговли по сравнению с декабрем 2019 года снизился на 21,9%.

Наибольший рост оборота розничной торговли предприятий (юрлиц и физлиц-предпринимателей) в январе 2020г по сравнению с январем 2019 года зафиксирован в Запорожской (на 17,7%), Тернопольской (на 17,4%), Кировоградской (на 16%), Хмельницкой и Киевской (на 15,4%), Черновицкой (на 14,9%), Львовской (на 14,8%), Днепропетровской (на 14,3%), Полтавской (на 14,1%) и Херсонской (на 14%) областях.

Госстат напоминает, что данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым, Севастополя и зоны проведения ООС.