Беларусь начала поставлять российскую нефть танкерами через Литву (обновлено)

Эту информацию подтвердили в пресс-службе концерна "Белнефтехим", передает БизнесЦензор со ссылкой на БЕЛТА.

"По танкерам информацию подтверждаем, детали будут уточнены позже", – сообщили в концерне.

Ранее информационное агентство BNS со ссылкой на Литовские железные дороги сообщило, что в Клайпеду в марте придут еще два груза нефти для Беларуси. Два танкера доставят по 85 тыс. тонн нефти.

Вечером в четверг в "Белнефтехиме" уточнили, что танкеры доставят купленные через трейдеров 160 тыс. тонн российской нефти.

"Нефть российская. Но брали у трейдеров и без премии. Учитывали короткое время поставки", – уточнили в пресс-службе концерна.

В "Белнефтехиме" не стали называть стоимость, сославшись на коммерческую тайну.

"Но можно отметить, что российский ресурсовладелец на этой поставке мог бы заработать больше даже без премии", – добавили в концерне.

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Как сообщалось, в январе президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о планах ограничить поставки нефти с российского рынка до 30-40% от потребности, наладив альтернативные поставки через страны Балтии и Украину.

Ранее стало известно, что белорусская нефтяная компания БНК в январе купила первую партию норвежской нефти, добываемой на месторождении Johan Sverdrup. Норвежская нефть была доставлена в Беларусь через литовский порт Клайпеда.

Напомним, Москва и Минск с конца прошлого года не могут договориться относительно условий поставок российской нефти на белорусские НПЗ. Это привело к тому, что экспорт нефти из РФ на НПЗ Белоруссии был приостановлен с 1 по 4 января.

По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, Россия предлагает покупать свою нефть по ценам выше мировых, с чем Беларусь не согласна.

С 4 января экспорт нефти в Беларусь возобновили подконтрольные бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании "Русснефть" и "Нефтиса". Однако планируемый ими объем поставок может обеспечить лишь половину загрузки белорусских Новополоцкого и Мозырского НПЗ, ежемесячно потребляющих около 1,5 миллиона тонн российской нефти.