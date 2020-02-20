Комбинат ArcelorMittal в Кривом Роге закрывает мартеновский цех

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, в ближайшее время двухванный сталеплавильный агрегат №6 будет отключен от источников энергоснабжения с последующим демонтажем основного оборудования. Планируется, что данная цеховая территория в дальнейшем будет использоваться как склад огнеупоров предприятия.

В компании напомнили, что с 2011 года в мартеновском цехе "АрселорМиттал Кривой Рог" эксплуатировался только ДСПА-6 после того, как мартеновская печь №4 была остановлена и демонтирована. После этого производство стали в мартеновском цехе составляло 1,3 млн тонн в год.

"Закрытие мартеновского производства как устаревшей технологии выплавки стали стало возможным благодаря реализации инвестиционной программы предприятия – строительству новых современных агрегатов и модернизации действующих. Оптимизировать процесс выплавки стали, сделать его более быстрым и экологичным, помогло строительство новых машин непрерывного литья заготовок и реконструкция конвертерного цеха с обновлением газоочисток", – подчеркивают в компании.

После закрытия мартена производство стали полностью будет сосредоточено в конвертерном цехе и останется на уровне около 5,5 млн тонн в год.

"Полная остановка мартеновского производства имеет большое значение для нашего комбината и Кривого Рога в целом – мы окончательно прощаемся с этой технологией выплавки стали, а город ощутит весомое снижение промышленной нагрузки", – рассказала директор департамента по охране окружающей среды "АрселорМиттал Кривой Рог" Лиана Максименко.

Таким образом, после вывода из эксплуатации мартеновского цеха "ММК им. Ильича" в 2015 году последнее мартеновское производство в Украине остается на комбинате "Запорожсталь", который входит в "Метинвест" Рината Ахметова.