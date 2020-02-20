Британская газовая компания Коломойского и Хомутынника полностью погасила долги

Об этом говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"После этих платежей облигации полностью погашены, и теперь группа впервые за 10 лет свободна от долгов", – сказано в сообщении JKX.

По словам главы совета директоров компании Чарльза Вальчишини, это важная веха для JKX, которая позволит значительно повысить ее финансовую устойчивость.

Компания также сообщила об уходе финансового директора (CFO) Бена Фрейзера, который с 31 марта, после утверждения и выпуска годового отчета, решил покинуть компанию, и будет работать вне сектора нефтегазодобычи.

Согласно релизу, Фрейзер передаст свои обязанности Дмитрию Поддубному, который в течение последних 15 лет занимает должность заместителя финансового директора и финансового директора крупнейшего актива JKX – украинской "Полтавской газонефтяной компании" (ПГНК), а в течение 2017 года был также и.о. CFO всей группы.

JKX Oil&Gas занимается разведкой и добычей углеводородов в Украине, РФ и Венгрии.

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Крупнейшими акционерами JKX являются Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – 27,54% акций, Cascade Investment Fund Виталия Хомутынника – 19,97%, Neptune Invest & Finance Corp – 12,98%, Keyhall Holding Ltd.– 11,45% и Interneft Ltd.– 6,16%.

JKX в 2019 году увеличила добычу углеводородов на 20% по сравнению с 2018 годом – до 10,75 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки (boepd, barrels of oil equivalent per day).

Добыча в Украине при этом выросла на 52% – до 5,58 тыс. boepd, а добыча в России незначительно снизилась – на 0,21%, до 5,16 тыс. boepd.

Инвестиции JKX по итогам прошлого года составили $26 млн, большая часть из которых пришлась на Украину – $18 млн.

Денежные средства компании и их эквиваленты по состоянию на 31 декабря 2019 года составляли $20,5 млн (на конец сентября 2019 года составляли $9,5 млн). Помимо этого, JKX располагала запасами нефти и газа на сумму $4,1 млн ($11,5 млн).