Дунайское пароходство перейдет на новые технологии для ремонта судов

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, передает БизнесЦензор.

"Применение технологии УЗУО позволяет предотвратить появление трещин, усталости и разрушения корпусов и сварных конструкций судов. Эту технологию успешно применяют всемирно известные судостроительные компании: Hundai Heavy Industries, Samsung Heavy Industries и Daewoo Shipbuiding&Marine Engineering", – отмечается в сообщении.

Ожидается, что внедрение ультразвуковой ударной обработки в инженерию металлических поверхностей позволит повысить долговечность рабочих деталей и узлов из конструкционных легких сплавов, осуществлять восстановление поврежденных поверхностей. В свою очередь это позволит увеличить срок службы оборудования в судостроении и ремонте.

Читайте также: "Украинское Дунайское пароходство" получило нового руководителя

"Экономический эффект от внедрения технологии будет значительно превышать расходы за счет объединения нескольких стадий производства. Также важно, что по экологичности, ресурсоемкости и энергетическим затратам технология УЗУО соответствует европейским стандартам", – подчеркивают в министерстве.

Подписанным соглашением также предполагается проведение совместных с КПИ им. Игоря Сикорского промышленных испытаний новых технологий и оборудования, консультативной помощи в проведении поисковых исследований и практики, обмен опытом и подготовка инженерных кадров. Пароходство также может выступать в качестве работодателя для выпускников.