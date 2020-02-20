Нацбанк купит страховки для сотрудников на 58 миллионов у компании Порошенко

Об этом свидетельствуют данные в системе электронных закупок ProZorro, передает БизнесЦензор со ссылкой на FinClub.

Ожидаемая стоимость закупки услуги медицинского страхования 3,5 тыс. сотрудников НБУ составляла 72 млн грн, тогда как СК "Краина" согласилась предоставить эти услуги за 58,03 млн грн.

В тендере также участвовали страховые компании "Крона", ценовое предложение которого было на 860 грн больше, "Провидна" – 60 млн грн, СК "Альфа Страхование" – 67,8 млн грн.

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Согласно условиям тендера планируется приобрести четыре программы добровольного медицинского страхования, из которых ориентировочно: "Классик" – для 2 446 человек, "Престиж" – 940 человек, "Элит" – 100 человек и "ВИП" – 14 человек.

Место оказания услуг: Украина, кроме населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия. Срок оказания услуг – 36 месяцев.

Напомним, 49,99% акций СК "Краина" опосредованно принадлежат пятому президенту Петру Порошенко через инвестфонд "Прайм Эссетс Кэпитал". 22,72% акций опосредованно контролируется его бизнес-партнером Игорем Кононенко через ЗНКИФ "Вик", а 10,98% акций опосредованно через ЗНКИФ "Сова" владеет Олег Гладковський, который находится под следствием.