Кабмин распределил 3,4 миллиарда остатков образовательной субвенции

Об этом сообщила министр образования и науки Анна Новосад, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам министра, одним из приоритетов для использования остатков образовательной субвенции будет пожарная безопасность в школах.

"Этим решением наше правительство акцентирует внимание, что пожарная безопасность школ должна быть одним из приоритетов для местной власти. Ведь она напрямую касается безопасности учеников, учителей и всех, кто находится в учреждениях. Наше решение дает возможность использовать больше ресурсов на противопожарные мероприятия и повышать эффективность", – отметила Новосад.

Глава Минобразования, что остатки образовательной субвенции также будут направлены на приобретение школьных автобусов, обновление учебной и материально-технической базы, приобретение учебников и пособий (в том числе электронных), оснащение учебных заведений средствами обучения физике, химии, биологии, географии, математике, учебными компьютерными комплексами с мультимедийными средствами обучения.

Средства также направят на подключение учебных заведений к Интернету, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт туалетных помещений.

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Напомним, образовательная субвенция – это средства, предоставляемые местным бюджетам из государственного бюджета для выполнения переданных на места полномочий. В основном с образовательной субвенции финансируются заработные платы педагогов. Остатки образовательной субвенции – средства, которые не использовали до конца года – можно использовать на материально-техническое обеспечение учреждений (ремонты, закупка оборудования и т.д.).