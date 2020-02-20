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20.02.20 15:19

Украина и Турция договорились увеличить частоту авиасообщений между странами

Украина и Турция 20 февраля договорились увеличить частоту авиасообщений между странами.

турция

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-cлужбу посольства Украины в Турции, передает БизнесЦензор.

"В Анкаре завершился очередной раунд переговоров Государственной авиационной службы Украины и Генерального директората гражданской авиации Турции. По результатам стороны договорились о дальнейшем увеличении частоты авиасообщений между странами", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Украина хочет договориться с Турцией о разрешении для украинцев путешествовать в Турцию по ID-паспортам.

Также Украина и Труиця договорились о взаимном обмене водительских удостоверений.

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