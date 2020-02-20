Банки начали начислять проценты и штрафы по кредитам военнослужащим вопреки запрету, – НБУ

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), это прямо запрещено законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" (пункт 15 статьи 14), передает БизнесЦензор.

"Это означает, что кредит военнослужащего фактически "замораживается" на время прохождения военной службы. Военный имеет возможность временно не выплачивать тело кредита, а банк не начисляет проценты и штрафы за просрочку выплат", – подчеркивается в сообщении.

В НБУ обращают внимание, что нормы, освобождающие военнослужащих от начисления процентов, штрафов и пени на время прохождения военной службы, распространяются не только на банки, но и на небанковские финансовые учреждения.

В то же время в течение последних пяти месяцев в Национальный банк поступило более 100 обращений военнослужащих, которые жалуются на начисление банками процентов и штрафов за их кредитами в период военной службы.

"В начале 2020 года такие обращения участились. Всего военнослужащие пожаловались в НБУ на 17 банков", – констатируют в НБУ.

В связи с этим регулятор 14 февраля направил банкам дополнительное разъяснение по выполнению ими требований законодательства в части не начисление процентов, штрафов и пени по кредитам для профессиональных военных и контрактников с начала особого периода (с 18 марта 2014 года), а для мобилизованных военных – с даты их мобилизации.

"По каждому случаю нарушения Управление защиты прав потребителей финансовых услуг Национального банка обращалось непосредственно к банкам с требованием разрешить ситуацию. Примерно в 60% случаев проблема была решена положительно для потребителей – банки списали неправомерно начисленные проценты. Остальные случаи пока решаются", – отмечается в сообщении.

При этом Национальный банк проверит соблюдение прав военнослужащих двумя банками, на которые жаловались чаще всего, при запланированных в текущем году проверок этих банков.