"Укргаздобыча" планирует увеличить производство сжиженного газа в два раза к 2025 году

Об этом на конференции LPG Ukraine 2020 сообщил директор управления по переработке газа и газового конденсата Виктор Хруленко, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Дополнительный прирост 225 тыс. тонн будет обеспечен в основном за счет строительства новых мощностей. В 2021-2025 годах компания планирует ввести в эксплуатацию Хрестыщенский ГПЗ (мощность 115-120 тыс. тонн), Машевский (30 тыс. тонн) и Солоховский (80 тыс. тонн).

"Строительство Хрестыщенского ГПЗ должно занять примерно 2,5 года и мы ожидаем выпуск первой партии СУГ уже в 2023 году", - отметил Хруленко, добавив, что в начале марта будет раскрытие предложений в рамках тендера на его строительство.

Коммерческий директор "Укргаздобычи" Сергей Федоренко сказал, что проект строительства Хрестыщенского ГПЗ был начат еще в 2001 году.

"Завод в каком-то проекте был с 2001 года. Уже 19 лет компания пытается поднять технологически простой проект. Это не нефтехимия, не космические корабли. В основном это вопрос бюрократии", - подчеркнул топ-менеджер.

По его словам, с технической точки зрения Солоха и Машевка более простые проекты.

"По сути, там будет применяться модельный метод, грубо говоря, привезти оборудование, установить и подключить", - уточнил Федоренко.

Кроме того, В 2020-2022 годы "Укргаздобыча" намерена увеличить эффективность существующих производственных мощностей по выпуску LPG. В частности, компания планирует заменить устаревшее оборудование, снизить технологические затраты, а также провести оптимизацию производственных и операционных процессов. От реализации проектов компания ожидает результат +20 тыс. тонн СУГ в год.

По словам Федоренко, дополнительный доход компании от строительства, например, Хрестыщенского ГПЗ составит до $40 млн в год.

100% акций "Укргаздобычи" принадлежит НАК "Нафтогаз Украины". В 2019 году "Укргаздобыча" добыла 14,9 млрд кубометров газа (70,9% от общего объема добычи в стране), 478 тыс. тонн нефти с газоконденсатом.

Компания владеет Шебелинским ГПЗ - одним из двух работающих в стране нефтеперерабатывающих заводов с годовым объемом переработки сырья в районе 500 тыс. тонн. В 2019 году завод произвел 149 тыс. тонн бензинов (+14% к 2019 году) и 88 тыс. тонн ДТ (+4%).