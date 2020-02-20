Благодаря падению цен расходы на импорт газа в 2019 году сократились до $2,3 миллиарда

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстат), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В том числе в декабре 2019 года импорт газа составил 359,63 млн куб. м на $69,19 млн. Таким образом, средняя цена импортированного страной газа в декабре составила $192,4 за тысячу кубометров, что на 0,6% меньше, чем в ноябре-2019 ($193,6).

Контрагентами по итогам 2019 года выступили компании из Швейцарии – 5,26 млрд куб. м газа на $1,03 млрд, Германии – 3,42 млрд куб. м на $676,13 млн, Польши – 624,23 млн куб. м на $119,88 млн, Чехии – 606,39 млн куб. м на $114,01 млн, Венгрии – 499 млн куб. м на $94,82 млн, Франции – 397,25 млн куб. м на $80,69 млн, Австрии – 267,67 млн куб. м на $72,51 млн, Великобритании – 258,16 млн куб. м на $56,3 млн, Словакии – 176,84 млн куб. м на $31,88 млн, Люксембурга – 133,66 млн куб. м на $32,26 млн, Италии – 16,89 млн куб. м на $3,49 млн, Болгарии – 1,4 млн куб. м на $0,26 млн.

Импорт газа с контрагентами из РФ за указанный период не осуществлялся.

Как сообщалось, Украина в 2018 году импортировала 10,39 млрд кубометров природного газа на общую сумму $3,12 млрд.

Средняя цена импортированного страной газа в январе 2018 года составила $279,4 за тыс. куб. м, в феврале – $261,1, в марте – $278,7, в апреле – $310,8, в мае – $263,5, в июне – $267,4, в июле – $309,1, в августе – $293,9, в сентябре – $320, в октябре – $347,3, в ноябре – $337,5, в декабре – $283,8.