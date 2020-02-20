БизнесЦензор

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20.02.20 14:15

S&P оценила возможный рост проблемных долгов в Китае в $1,1 триллиона

Рейтинговое агентство Standard & Poors заявило, что по итогам текущего года объем проблемных долгов в китайском финансовом секторе может вырасти до $1,1 трлн.

китай,кнр

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Аналитики агентства считают, что такой исход весьма вероятен, если пик эпидемии коронавируса COVID-2019 не будет пройден к апрелю.

"По мере того как коронавирус несет ущерб производственному сектору Китая, многим компаниям и обычным людям становится все труднее расплачиваться по долгам", — говорится в аналитическом отчете S&P Global.

Китайские власти уже принимают меры, направленные на помощь заемщикам — в частности, они призвали банки снизить ставки по кредитам, продлить сроки погашения и составляют списки наиболее пострадавших от коронавируса компаний, чтобы предоставить им возможность рефинансирования.

В связи с этим аналитики S&P отметили, что "Китай может ослабить критерии, при которых задолженность считается проблемной, чтобы таким образом помочь пострадавшему бизнесу. В таком случае финансовой системе понадобятся годы, чтобы переварить отсрочки по выплатам".

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