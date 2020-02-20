Nissan объявил о возможном простое всех своих заводов из-за ситуации в Китае

Об этом со ссылкой на УНИАН сообщает БизнесЦензор.

По данным Automotive News Europe, компания закупала 800 типов комплектующих в провинции Хубэй, которая стала центром распространения вируса COVID-19.

Автомобили Nissan комплектуются широким спектром китайских деталей — от тормозных дисков до датчиков климатических систем. Однако провинцию Хубэй закрыли на карантин и поставки приостановили на неопределенный срок.

К середине февраля Nissan, а также ряд других крупных автопроизводителей, ощутил острую нехватку компонентов. Это грозит остановкой сборки машин на заводах по всему миру.

По оценкам Nissan, 23 февраля прекратят работу несколько сборочных линий на предприятии в Японии, следом режим простоя придется ввести на производстве в Малайзии. На очереди США, Мексика, Великобритания, Испания и Россия.

От прекращения поставок деталей из Китая ранее уже пострадали Jaguar Land Rover, Mazda и Fiat. Кроме того, из-за распространения вируса были отложены Пекинский автосалон и Гран-при Китая Формулы-1.