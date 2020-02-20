Завод Ахметова впервые заплатил 10 миллионов за убытки для экологии

Об этом в Facebook сообщил и.о. главы Государственной экологической инспекции Егор Фирсов, передает БизнесЦензор.

"Метинвест" уплатил более 10 млн убытков, причиненных государству в сфере экологии. Впервые за всю историю существования инспекции, ММК выплатил такую сумму за нарушение природоохранного законодательства", - сообщил Фирсов.

В ходе внеплановой проверки ЧАО "ММК" по поручению премьер-министра, было установлено, что предприятие нарушает законодательство в сфере обращения с отходами производства.

"Государственными инспекторами были начислены убытки на сумму свыше 10 млн гривен, которые предприятие уплатило в полном объеме в досудебном порядке. Без возражений", - заявил Фирсов.

По данным Госстата, ММК им. Ильича является главным загрязнителем окружающей среды среди предприятий Украины.