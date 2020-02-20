Акции Groupon упали более на 44% после публикации финотчетности

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Выручка компании в четвертом квартале составила $612 млн против $709 млн, которые ожидали аналитики, а прибыль на акцию оказалась более чем вдвое хуже ожиданий — 7 центов на акцию против 15 центов.

Groupon, начинавший в 2008 году как нечто среднее между торговой площадкой и соцсетью для местного бизнеса и получивший известность как скидочный сервис, заявил также, что планирует перестать заниматься торговлей товарами в интернете.

Это обеспокоило инвесторов, потому что на площадку для онлайн-торговли под названием Goods в прошлом году приходилось более половины всей выручки Groupon. В свое время компания хотела сконцентрироваться именно на онлайн-торговле, когда ее основная на тот момент деятельность — купонный бизнес — переживала снижение на фоне общего падения интереса к купонам. В четвертом квартале прибыль Goods снизилась на 45%.

Генеральный директор Groupon Рич Уильямс заявил, что компанию ждет перезапуск бренда и создание новой маркетинговой стратегии: теперь Groupon хочет стать площадкой, на которой пользователи смогут найти различные местные сервисы и впечатления в своем районе. Он отметил, что цель компании — "быть на первом месте в случаях, когда наши клиенты ищут, чем бы им заняться в окрестностях, когда им нужно что-то, чем заняться с детьми в выходные, или когда они планируют свидание".