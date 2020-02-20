Латвия провела реформу финсектора из-за угрозы попадания в "серый" список FATF

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По его словам, в отношении планируемого решения FATF по итогам оценки реструктуризации латвийского финансового сектора есть основания для осторожного оптимизма. В то же время, независимо от того, каким будет это решение, расслабляться Латвии нельзя.

"Я заметил, что обычно мы, когда чего-то достигаем, очень расслабляемся, и тогда начинаются неприятные неожиданности", - сказал министр.

16 февраля началась пленарная сессия FATF, на которой может быть принято решение включить Латвию в список государств, где выявлены стратегические нарушения в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, то есть в "серый" список. Сессия проходит до 21 февраля.

Сейчас в "сером" списке FATF 12 стран, из европейских государств в него входит Исландия.

Как сообщалось ранее, после череды коррупционных скандалов в финансовом секторе власти Латвии объявили о проведении "капитального ремонта" финсектора. Реформа проводилась по нескольким направлениям: усиление роли Комиссии по рынку финансов и капитала (КРФК) и улучшение модели ее управления, чтобы обеспечить независимость КРФК. Среди направлений реформы также значились внесение изменений в закон о кредитных учреждениях (чтобы исключить из финансовой системы банки, которые занимаются отмыванием денег) и "разгрузка" прокуратуры и судов (чтобы вместо мелких преступлений они больше внимания уделяли делам о крупных финансовых махинациях).

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (Moneyval, региональная группа по типу FATF - ИФ), который ранее ввел в отношении страны режим усиленного контроля, в конце 2019 года улучшил оценку Латвии по выполнению 11 рекомендаций. В частности, Moneyval считает, что страна в основном выполнила рекомендации в таких областях, как финансовые санкции в связи с финансированием терроризма и терроризмом; финансовые санкции в связи с распространением ядерного оружия; углубленное изучение клиентов; углубленное изучение клиентов, относящихся к конкретным нефинансовым видам бизнеса и профессиям; регулирование финансовых учреждений; выдача лиц и другие нормы международного сотрудничества.

Однако, по мнению начальника Службы финансовой разведки Латвии Илзы Знотини, выводы Moneyval - это "только один из этапов эстафеты", который успешно пройден, и впереди еще долгая работа по улучшению возможностей Латвии в борьбе с финансовыми преступлениями. Оценка FATF в феврале 2020 года, по ее словам, станет следующим этапом.