БизнесЦензор

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20.02.20 09:51

Киев закупит более 270 новых автобусов, – Кличко

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, в этом году Киев намерен закупить партию из 273 новых современных автобусов.

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Об этом со ссылкой на пресс-службу КГГА сообщает БизнесЦензор.

"В этом году мы планируем закупить 273 современных автобуса. Это - современная техника. И мы постоянно обновляем парк общественного транспорта столицы. За несколько последних лет закупили почти 300 единиц общественного транспорта", - отметил Кличко.

Он также отметил, что Киев разрабатывает новую схему движения общественного транспорта, которая будет учитывать возможность удобных пересадок с одного вида транспорта на другой.

Таким образом, общественный транспорт, в частности, будет вытеснять маршрутки и частные авто из центра города, заявил Кличко.

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