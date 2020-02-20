ОПЕК отказалась от внепланового саммита

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Агентство делает вывод, что картель отказался от идеи Эр Рияде провести в феврале экстренный саммит из-за ситуации с коронавирусом и влиянием новой эпидемии на рынок нефти. Инициатива ранее встретила сопротивление со стороны России.

Предполагалось, что участники экстренного саммита могут договориться о дополнительном снижении добычи из-за падения цен на фоне эпидемии.

В начале февраля технический комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить текущую сделку по снижению нефтедобычи на 1,7 млн б/с по сравнению с октябрем 2018 года. Пока срок ее действия истекает в марте, техкомитет предложил продлить ее до конца года и углубить эти сокращения на 600 000 б/с на второй квартал текущего года. Это лишь рекомендация, которую может рассмотреть министерский комитет ОПЕК+ (JMMC) и рекомендовать уже далее всем министрам для принятия окончательного решения.