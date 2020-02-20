Мировая индустрия игр и приложений выросла на $150 миллиардов благодаря Китаю

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

По ее данным, более 222 млн загрузок было сделано в Китае через интернет-магазин Apple за неделю, начавшуюся 2 февраля. Средняя недельная загрузка приложений в течение первых двух недель февраля подскочила на 40% по сравнению со средним показателем за весь 2019 г.

В отчете AppAnnie отмечается, что "миллионы работников и студентов использовали мобильные приложения для поиска альтернативных методов для возобновления повседневной деятельности удаленно". Загрузки образовательных приложений в феврале резко подскочили из-за того, что школы во многих крупных китайских городах остаются закрытыми. С конца декабря прошлого года в Китае распространяется пневмония, вызванная новым коронавирусом, – COVID-19, и власти вынуждены вводить жесткие карантинные меры.

Издание сообщает, что акции Tencent, крупнейшего поставщика мобильных игр в Китае, находятся сейчас на 20-месячном максимуме, а рыночная капитализация компании сейчас превышает $500 млрд. Акции компании New Oriental Education, которая занимается онлайн-образованием в КНР, в этом году выросли в цене на 17%. "Никто не ожидал, что эпидемия быстро распространится, это создало возможность для таких компаний", – сказал Шон Янг, управляющий директор Шэньчжэньского отделения Blue Lotus Capital Advisors.

Даниэль Ахмад, аналитик консалтинговой компании Niko Partners, отметил, что доходы от игровых приложений в Китае выросли на 12% по сравнению с предыдущим годом. Этот рост продолжится в последующие недели, поскольку предприятия во многих городах остаются закрытыми, добавил он. Люди проводят больше времени за игрой и это дает новые возможности для монетизации игр, говорит аналитик.

Однако некоторые компании игровой индустрии пострадали из-за коронавируса. Например, Sony и Nintendo, поставки оборудования которых зависят от Китая. Акции Nintendo, которая полагается на продажи оборудования для более чем половины своих доходов, упали почти на 9% в 2019 г. из-за опасений по поводу выпуска игровой консоли Switch.

Дэвид Гибсон, игровой аналитик компании Astris Advisory из Токио, добавил, что спрос на эту консоль будет расти в Китае. Между тем если перебои в консольном производстве там продолжатся, то Sony может ограничить выпуск своей консоли PlayStation 5, намеченный на ноябрь, отмечает собеседник FT.