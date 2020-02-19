Украинские заробитчане начали интересоваться покупкой недвижимости в Польше, – исследование

Об этом пишет издание "Dziennik Gazeta Prawna" на основе исследования агентства Personnel Service, передает БизнесЦензор со ссылкой на Польское радио.

Как отмечают авторы исследования, если учесть, что в Польше работают почти два миллиона украинцев, то это свидетельствует о большом потенциале для местного рынка недвижимости.

Однако пока что лишь 10% опрошенных граждан Украины сообщили, что планируют постоянно или длительно проживать в Польше.

По словам главы Personnel Service Кшиштофа Инглета, с точки зрения потребностей местного рынка труда, этот процент должен быть больше, что также привело бы к росту спроса на жилье.

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Как сообщалось, по данным польского Управления по делам иностранцев, долгосрочные разрешения на жительство в Польше получили больше 200 тысяч украинцев, 158 тысяч из них имеют вида на жительство на срок менее 3 лет.