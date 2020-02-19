Дубилет планирует централизовать предоставление юридических и кадровых услуг министерствам

Об этом заявил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет на заседании комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и регионального развития, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Около 30% госслужащих занимаются поддерживающими функциями. Это кадровый учет, бухгалтерия, юридическое сопровождение, выходная корреспонденция и многое другое. Очень простая мысль состоит в том, что если мы отойдем от парадигмы, что каждый орган, каждое министерство - это отдельное юридическое лицо с отдельным аппаратом, с отдельными поддерживающими функциями, а сделаем единый центр, который будет это все сопровождать, то от этого однозначно вырастет продуктивность, а с другой стороны - это позволит нам оптимизировать правильно процессы, которые происходят", - рассказал Дубилет.

По его словам, первым этапом данной реформы является диджитализация госслужбы. Пилотным станет проект создания общей кадровой службы на два министерства, который запускается совместно с Минэкономразвития.

"Мы хотим на протяжении полугода все министерства по кадрам, бухгалтерии, возможно по юридической службе перевести централизовано, а дальше попробуем тот самый прием повторить в других государственных органах и возможно госпредприятиях, которые существуют у нас в рамках правительства", - добавил министр.