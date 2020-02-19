ЕБРР расширил перечень поставщиков газа "Нафтогазу" за средства от евробондов

Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза", передает БизнесЦензор.

По этому проекту "Нафтогаз" может использовать до 120 млн евро для закупки газа у европейских поставщиков, прошедших предварительный отбор.

Дополнительно квалификацию прошли следующие компании:

Trafigura Trading (Europe) Sarl (Швейцария);

ERU Management Services LLC (США);

Eni Trading and Shipping SpA (Италия).

Процедура предварительного отбора будет оставаться открытой для новых участников в течение срока действия займа.

Ранее предварительную квалификацию на поставку газа за средства кредита ЕБРР в 2019 году прошли 14 компаний.

"Нафтогаз" в июле 2019 года разместил трехлетние еврооблигации на $335 млн и пятилетние еврооблигации на 600 млн евро. Доходность долларового выпуска составила 7,375%, доходность выпуска в евро - 7,125%. Крупным покупателем транша в евро выступил ЕБРР (приобрел пятую часть). Компания тогда заявляла, что средства ей необходимы для накопления к зиме повышенного объема газа в хранилищах, чтобы быть готовой к вероятному прекращению "Газпромом" транзита с 1 января 2020 года и усилить позиции в переговорах с российской газовой монополией.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.