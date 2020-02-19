Кабмин готовит программу переобучения шахтеров, – Оржель

Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"В стране развиваться возобновляемая энергетика, аккумулирующие мощности, потому что это прогресс – это будущее, а угля и его сжигания – прошлое", – отметил министр.

"Мы становимся более эффективными – а это значит, что нашим людям, которые работают в энергетике – надо предлагать новое будущее. Надо искать для них новые рабочие места Правительство, уважая работу шахтеров, ищет, как реализовать задуманное. Мы хотим, чтобы эти люди нашли новую работу, а не были вынуждены лезть в шахты, подвергаться опасности", – добавил Оржель.

Министр напомнил, что в современных реалиях Украины вынуждена покупать антрацитовый уголь для украинских ТЭС, которого не добывает ни шахта на подконтрольной территории.

"К тому же мы авансом платим за угль на складах наших ТЭС больше, чем мы сжигаем, так как изменился климат. Будем откровенны, добыча угля в новых условиях является нерентабельной", – добавил министр.

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Как сообщалось, Министерство энергетики и защиты окружающей среды проводит аудит государственных шахт с целью определения перспектив их дальнейшего развития.

По данным Минэкоэнерго, угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления министерства, за 2019 год сократили добычу на 13,9% (на 574,2 тыс. тонн) – до 3,57 млн тонн, в том числе добыча коксующегося угля увеличилась на 51,1% (на 286 тыс. тонн) – до 846,1 тыс. тонн, тогда как энергетического – уменьшилась на 24% (на 860,2 тыс. тонн), до 2,72 млн. тонн.