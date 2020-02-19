Windrose запускает рейсы из Киева и Днепра в Словению, Хорватию, Германию и Болгарию

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Период выполнения авиарейсов в Любляну – с 30 апреля по 22 октября. Авиарейсы будут выполняться из Киева (аэропорт "Борисполь") на самолетах Embraer-145 по четвергам и воскресеньям. Стоимость билета в одну сторону с багажом – от 2,7 тыс. грн.

Период выполнения авиарейсов в Загреб – со 2 июня по 24 октября. Авиарейсы будут выполняться из Киева (аэропорт "Борисполь") на самолетах Embraer-145 по вторникам, четвергам и субботам. Стоимость билета в одну сторону с багажом – от 2,7 тыс. грн.

Период выполнения авиарейсов в Берлин – с 1 июня по 24 октября. Авиарейсы будут выполняться из Днепра на самолетах Embraer-145 по понедельникам, средам и пятницам. Стоимость билета в одну сторону с багажом – от 2,7 тыс. грн.

Период выполнения авиарейсов в Бургас – с 7 июня по 13 сентября. Авиарейсы будут выполняться из Днепра на самолетах Embraer-145 по вторникам, четвергам и воскресеньям. Стоимость билета в одну сторону с багажом – от 3 тыс. грн.

Как сообщалось, авиакомпания "Роза ветров" (Windrose) с апреля 2020 года запускает регулярные рейсы между крупнейшими городами Украины – Киевом, Харьковом, Днепром, Львовом, Одессой и Николаевом.

ООО "Авиационная компания "Роза Ветров" основана в 2003 году. В 2007 году авиакомпания получила сертификат эксплуатанта и начала выполнять регулярные и чартерные перевозки под брендом Windrose Airlines.

В 2019 году Windrose перевезла 1,4 млн пассажиров, в среднем осуществляя 28 перелетов в день.