Китай готов кредитовать реконструкцию ТЭС нардепа Ефимова только под госгарантии, – посольство

Об этом советник по торгово-экономическим вопросам Посольства КНР в Украине Лю Цзюнь сообщил в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Китайская сторона готова инвестировать в этот проект более $600 млн при условии предоставления госгарантии украинской стороной", – сказал представитель посольства.

Цзюнь напомнил, что договор между Dongfang Electric International Corporation (DEIC) и "Донбассэнерго" на совместную реализацию проекта был подписан еще в декабре 2018 года.

Как сообщалось, в марте 2019 года наблюдательный совет ПАО "Донбассэнерго" согласовал подписанный с китайской компанией Dongfang Electric International Corporation контракт на реконструкцию блока №6 Славянской ТЭС и его разделение на №6А и №6Б по 330 МВт каждый.

Стоимость согласованного контракта – $684,3 млн (около 16,8 млрд грн по текущему курсу НБУ).

Напомним, контракт между "Донбассэнерго" и Dongfang Electric International Corporation был подписан в декабре 2018 года.

Ожидается, что реализация проекта продлит ресурс ТЭС на 40 лет, повысит эффективность ее работы, сократит удельный расход топлива и расходы на техническое обслуживание. Реконструкция блока №6 Славянской ТЭС позволит значительно снизить себестоимость произведенной электроэнергии, сжигать низкосортный уголь без применения природного газа в диапазоне нагрузок 40-100%.

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Компания рассчитывает получить инвестиционную составляющую в тарифе на отпуск э/э в размере 30%. Финансирование реконструкции будет осуществлено на 70% за счет кредитных средств китайского банка.

Ранее китайская компания Dongfang Electric International Corporation (DEIC) предложила самую низкую цену на тендере энергокомпании "Донбассэнерго" на реконструкцию энергоблока №6 Славянской теплоэлектростанции в Донецкой области. DEIC является китайской государственной компанией, включает в себя около 100 предприятий. Специализируется на проектах в области электроэнергетики.

"Донбассэнерго" владеет Старобешевской (находится на оккупированной территории) и Славянской ТЭС суммарной установленной мощностью 2880 МВт. В конце марта 2017 года "Донбассэнерго" заявило о потере контроля над работой Старобешевской ТЭС, а также части структурных единиц, расположенных на временно неподконтрольной территории.

ЧАО "Энергоинвест Холдинг" принадлежит 60,773% акций "Донбассэнерго", еще 25% акций генкомпании принадлежит государству.

Ранее конечным бенефициаром ЧАО указывался бизнесмен Игорь Гуменюк, после – Роберт Бенш и Андреас Церни (Андрей Черный), однако, по данным СМИ, контроль над компанией сохранял старший сын Виктора Януковича Александр.

В июле 2018 года стало известно, что контрольный пакет акций ПАО "Донбассэнерго" был продан депутату Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко" Максиму Ефимову. Информацию об этом подтвердил сам Ефимов, структурам депутата будет продан весь пакет Януковича и его бизнес-партнера Игоря Гуменюка в "Донбассэнерго" – 60,8% акций.